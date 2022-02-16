Детали фото Впевнено працюємо для забезпечення економічної стабільності та безпеки держави, – Тетяна Кірієнко

2022-02-16 13:33

Сьогодні Державна податкова служба України разом з усією країною відзначає День єднання.

Це день єднання та гуртування українського народу, щирий, відкритий формат висловлення проукраїнської позиції та підтвердження готовності боронити свою країну від будь-яких загроз.

У цей день податківці в усіх куточках України продемонстрували патріотизм та готовність захищати нашу державу не тільки від економічних та фінансових ризиків.

На виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» під звуки Державного Гімна України був піднятий Державний Прапор України в усіх місцях розташування майнового комплексу органів ДПС.

Податкова служба завжди є і буде надійною підтримкою платників податків, мобільним партнером для всіх державних органів, особливо у час зростання гібридних загроз та інформаційної напруги.

«Наша сила сьогодні – в єднанні та консолідації! Ми зберігаємо спокій і впевнено та стабільно працюємо. Наше головне завдання – разом з платниками податків забезпечити нашу державу коштами, які сьогодні так необхідні для її економічної стабільності та безпеки. Українці – сильний народ і перемога буде за нами!» – наголосила в. о. Голови ДПС Тетяна Кірієнко.