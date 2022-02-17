Детали Медведчук - власти: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила"

2022-02-17 21:27

 

Виктор Медведчук, общаясь с журналистами после суда, констатировал, что попытки власти уничтожить оппозицию продолжаются

Киевский апелляционный суд не стал сегодня рассматривать апелляционную жалобу народного депутата Украины, председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука относительно домашнего ареста. Отказ мотивировали тем, что Печерский районный суд города Киева не представил Киевскому апелляционному суду дело Медведчука для проверки, а прокурор, который явился в суд, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

Виктор Медведчук, общаясь с журналистами после суда, констатировал, что попытки власти уничтожить оппозицию продолжаются.

«Преследование ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, ее представителей началось в далеком сентябре 2019 года. Вы знаете телефонные разговоры, которые были обнародованы в январе 2020 года: как обсуждают вопрос о возбуждении уголовных дел. А до этого в октябре ‒ ноябре 2019 года публиковались специальные задания по оперативно-розыскным мероприятиям в отношении половины фракции, то есть в отношении народных депутатов фракции ОПЗЖ», – напомнил председатель Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

По мнению политика, преследование оппозиции и его лично напрямую связано с тем, что ОПЗЖ и сам Виктор Медведчук настаивали и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений.

«Началось это потому, что Зеленский и его окружение понимали: наша партия для него является костью в горле, наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ему надо преодолеть», – подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что украинская власть в лице Зеленского демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения. И поэтому ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ в своем заявлении к 7-й годовщине подписания Минских соглашений прямо заявила, что власть, которая не желает мира, которая не делает шагов по мирному урегулированию, должна уйти в отставку.

Как отметил Виктор Медведчук, Зеленский только говорит о единении Украины, на самом деле всеми своими действиями он не «сшивает», а еще больше раскалывает страну. И такая политика предопределяет судьбу действующей власти.

«Единение ‒ это великолепно. А как объединились с вами, с вашими закрытыми каналами? Может, их открыли? Нет. Было подчеркнуто, что вот этот праздник, который ввел в срочном, оперативном порядке господин Зеленский, будет показан всеми нашими каналами. То есть есть "наши", а есть "их". Это единение? Это "сшивание" страны? Это путь к миру? Нет, это другое. Об этом другом очень хорошо когда-то сказал великий Булгаков в "Мастере и Маргарите". Такое зловещее предсказание: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила". Это все, что я хочу сказать о власти», ‒ подытожил Виктор Медведчук.

Альбина Воронина

 

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