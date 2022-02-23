Украина Кабмин упростил правила въезда для украинцев, возвращающихся домой

2022-02-23 22:00

В среду, 23 февраля Кабинет министров упростил пересечение границы для украинцев, которые возвращаются домой. Теперь при возвращении в Украину не нужно будет уходить на самоизоляцию, и предъявлять COVID-документы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Кабинет Министров Украины отменил требование об обязательной самоизоляции и установлении приложения «Вдома» или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении», - говорится в сообщении.

Отныне для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь «ковидные» документы: «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того был отменен запрет на пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки.

«Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также была отменена», - резюмировали в ведомстве.