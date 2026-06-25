ВІЙНА В Україні Правила бронювання від мобілізації працівників посилили - що і для кого зміниться

2026-06-25 16:47

В Україні посилили правила бронювання працівників.

Кабмін підвищив вимоги для критично важливих підприємств.

Для аграрних підприємств мінімальну площу землі збільшили з 500 до 1000 га, а річний дохід — з 20 до 40 млн грн.

Для лісгоспів вимоги до площі зросли у п'ять разів — з 500 до 2500 га. Також запровадили мінімальний річний дохід у 10 млн грн.

Підприємства повинні виплачувати середню зарплату вище середньої по країні: для компаній від 50 працівників — удвічі, від 20 працівників і представництв нерезидентів — утричі.

Для бізнесу, що працює у трьох і більше областях, обов'язковими стали штат від 10 працівників і сплата податків та ЄСВ не менше 24 тис. грн у кожній області за останні три місяці.

 

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