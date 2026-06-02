ВІЙНА В Україні З вересня вводяться нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств

2026-06-02 16:45

Уряд оновив правила бронювання працівників критично важливих підприємств.

Підприємства мають повторно підтвердити свій статус за новими критеріями.

До 1 вересня 2026 року має бути завершений перегляд усіх рішень щодо бронювання.

З 1 вересня вводиться нова вимога щодо зарплати для бронювання: 3 мінімальні зарплати (або 2,5 — для прифронтових територій).

Окремо змінюється порядок врахування працівників і контроль за дотриманням квот.

У разі невідповідності новим критеріям підприємства можуть втратити статус критично важливих.

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Стан енергосистеми України 2 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання 2026-06-02 14:43
Стало відомо про зміну тактики ворога під час ракетно-дронової атаки на Київ 2026-06-02 13:34