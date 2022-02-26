ВОЙНА В Украине фото Как отличить военную технику РФ от украинской армии - что означают белые треугольники, круги и буквы Z на броне

2022-02-26 17:35
 
У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили як громадянам відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.

Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

  • Косу лінію на кузові – на Херсон.
  • Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
  • Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
  • Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото:

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минобороны хотят сократить сроки призыва украинцев в армию

2020-01-23 10:14

Усик решил уехать из Украины

2016-04-23 14:30

Денис Петраков: на фоне репрессий местные выборы на Украине бессмысленны

2015-09-08 20:08

Росия сложила цену на газ для Украины

2015-06-29 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ

2022-02-26 22:00

Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский

2022-02-26 21:30

Рада призывает исключить Россию из Совбеза ООН и признать Путина военным преступником

2022-02-26 21:00

Российские войска захватили Бердянский аэропорт

2022-02-26 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия одобрила поставки оружия Украине – СМИ 2022-02-26 22:00
Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения - Зеленский 2022-02-26 21:30
Рада призывает исключить Россию из Совбеза ООН и признать Путина военным преступником 2022-02-26 21:00
Российские войска захватили Бердянский аэропорт 2022-02-26 20:30