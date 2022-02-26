"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.
Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:
- Косу лінію на кузові – на Херсон.
- Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.
- Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.
- Коло – для мобільного резерву.
Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.
Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото: