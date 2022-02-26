2022-02-26 17:35

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили як громадянам відрізнити українську техніку від техніки російських окупантів.

"Російська техніка має темно-зелений та болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді "пікселю" або темно-зелений колір, близький до оливового кольору", - зазаначається у повідомленні.

Крім того, техніка окупантів, яка поки що рухається нашою країною має додаткові ознаки, які вказують на напрям руху:

Косу лінію на кузові – на Херсон.

Мітка Z на кузові — наступ на Харків, також на цьому напрямку помічена Росгвардія (кадирівці). Нині така техніка з під Сум їде на Київ.

Трикутник – для підрозділів на Слов'янськ та Краматорськ.

Коло – для мобільного резерву.

Якщо ви побачили окупаційну техніку - повідомте про це ЗСУ за контактами на сайті Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

Знімайте на відео пересування цієї техніки та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_україни.

Сухопутні війська ЗСУ на своїй сторінці у фейсбуці опублікували таке фото: