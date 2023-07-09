ВОЙНА В Украине Саммит НАТО: какой документ может быть подписан с Украиной

2023-07-09 17:30


Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что началом переговоров с НАТО должен быть многосторонний документ.

Это может быть декларация относительно гарантий безопасности для Украины, заключенный Украиной и теми странами, которые хотят в дальнейшем такие гарантии предоставлять.

Об этом он заявил во время телемарафона.

«Мы работаем сегодня уже с государствами "Группы Семи", каждое государство обрабатывает-разрабатывает этот документ... А дальше, когда этот документ будет заключен, на его основе, потому что он будет базисом, могут заключаться двусторонние договоры безопасности. Президент Штатов Джо Байден имел в виду один из примеров таких договоров, которые имеют Соединенные Штаты Америки с Израилем. Это действительно одна из таких самых популярных моделей... Но и другие модели, в том числе в самих Соединенных Штатах. Они имеют несколько подобных договоров с другими государствами, например, с Японией, с другими государствами Азии. Поэтому мы будем изучать все эти модели, когда будем говорить о двустороннем документе со Штатами. Но сегодня основная задача — получить многосторонний документ, который заключить в ходе или сразу после вильнюсского саммита с теми государствами, которые к этому будут готовы и к этому изъявляют желание», — резюмировал Жовква.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страна НАТО должна прийти к консенсусу относительно членства Украины в Альянсе, но некоторые европейские страны хотят дождаться результатов войны с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден считает, что о членстве Украины в НАТО пока рано говорить.

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