ВОЙНА В Украине Украина конфисковала сухогруз, незаконно заходивший в порты временно оккупированного Крыма

2024-10-10 13:35

Сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна, незаконно заходивший в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности, задержали в Одесской области Морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Задержание произошло в июле этого года.

По решению суда судно было передано в собственность государства Украины. Его капитана обвиняют в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины.

Напомним, в сентябре капитану иностранного морского судна USKO MFU, осуществлявшему вывоз агропродукции через закрытые морские порты оккупированного Крыма, заочно сообщили о подозрении.

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