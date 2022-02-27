Фото-видео 18+ В Буче под Киевом разгромлена большая колонна кадыровцев, гордость Путина сгорела заживо - ЖУТКОЕ ВИДЕО

2022-02-27 15:37

Улица Вокзальная в Буче Киевской области, которая ведет в город Ирпень , сегодня похожа на декорации к жутким боевикам, где все взорвано, раскурочено и сгорело.

Сложно себе представить, что еще несколько дней назад тут проклевывались первые тюльпаны, школьники шли в школу, а их родители за продуктами в супермаркет. Сегодня это место стало братской могилой для приехавших захватывать нашу землю путинских росгвардейцев - кадыровцев.

Обнародовано шокирующее видео, снятое одним из местных жителей. Оно без лишних слов и описаний наглядно показывает весь ужас развязанной Путиным войны. Это жестокая правда, которую не покажут по ТВ, но , увы, сегодня она у нас за окном...

Внимание, это видео не рекомендовано к просмотру беременным, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой! По понятным причинам за кадром может звучать ненормативная лексика! 18+