Фото-видео 18+ В Буче под Киевом разгромлена большая колонна кадыровцев, гордость Путина сгорела заживо - ЖУТКОЕ ВИДЕО

2022-02-27 15:37

Улица Вокзальная в Буче Киевской области, которая ведет в город Ирпень , сегодня похожа на декорации к жутким боевикам, где все взорвано, раскурочено и сгорело.

Сложно себе представить, что еще несколько дней назад тут проклевывались первые тюльпаны, школьники шли в школу, а их родители за продуктами в супермаркет. Сегодня это место стало братской могилой для приехавших захватывать нашу землю путинских росгвардейцев - кадыровцев.

Обнародовано шокирующее видео, снятое одним из местных жителей. Оно без лишних слов и описаний наглядно показывает весь ужас развязанной Путиным войны. Это жестокая правда, которую не покажут по ТВ, но , увы, сегодня она у нас за окном...

Внимание, это видео не рекомендовано к просмотру беременным, несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой! По понятным причинам за кадром может звучать ненормативная лексика! 18+

 

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18+ В Буче под Киевом разгромлена большая колонна кадыровцев, гордость Путина сгорела заживо - ЖУТКОЕ ВИДЕО 2022-02-27 15:37
видео «Матрица 4: Воскрешение»: Warner Bros получила иск за обесценивание интеллектуальной собственности 2022-02-11 21:39
Вход в Винтерфелл: Открыты туры по киностудии, где проходили съемки сериала "Игра престолов" 2022-02-04 19:32
фото В Анталии впервые за последние 29 лет выпал снег - местные жители в шоке 2022-01-25 14:41