Детали «АТБ» переходит на особый режим работы — как работают супермаркеты в условиях войны

2022-02-28 13:07

Крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины перешла и в ближайшие дни будет работать в усиленном, мобилизованном режиме.

Как сообщили в «АТБ», все 1316 магазинов снабжены товарами и свежими продуктами всех категорий в полном объёме. Продукция бесперебойно поставляется на прилавки магазинов.

Более того, в случае резкого роста потребительского спроса, «АТБ» имеет достаточное количество товарных остатков в своих складских центрах. Напомним, на прилавках магазинов торговой сети №1 в Украине представлено более 3,5 тысяч наименований гарантированно качественных продуктов и товаров первой необходимости по демократичной цене.

Сегодня генеральный директор и глава Совета директоров корпорации АТБ Борис Марков лично обратился к украинцам, сотрудникам компании и миллионам украинских граждан.

«В сложившихся условиях корпорация «АТБ» работает в максимально усиленном режиме… Введены дополнительные усиленные меры безопасности относительно возможной необходимой эвакуации сотрудников компании.

Обращаемся и призываем всех наших покупателей, коллег и партнеров: сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике! Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь! За нами, правда, за нами победа!», — сообщает Борис Марков на своей странице в Facebook.

По его словам, логистическая и транспортная инфраструктура корпорации в данный момент работают в штатном режиме. Это находится под личным контролем руководства.

Также был срочно создан оперативный штаб. Проводится мониторинг событий в режиме реального времени, разработаны планы действий на случай обострения ситуации в каждом из регионов присутствия дискаунтеров торговой сети, а это 24 области.

Как указано в официальном сообщении АТБ, на сегодняшний день, компания решает проблему обеспечения товарами на полках магазинов перераспределяя их остатки между магазинами и используя накопленные ранее запасы на собственных складских центрах.

На складских объектах компании на сегодняшний день сформировано достаточное количество товарных запасов для обеспечения потребительского спроса.

Компания осуществляет первоочередную помощь и обеспечение продуктами питания военным частям ВСУ, объединениям территориальной обороны, резервистам. Сформированы соответствующие резервные фонды на случай непредвиденных ситуаций.