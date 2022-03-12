В субботу, 12 марта, будет действовать 14 маршрутов гуманитарных коридоров в прифронтовые населенные пункты Украины для передачи гумгрузов и эвакуации гражданских лиц.
О планируемых маршрутах сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время своего брифинга.
Запорожье-Мариуполь:
Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.
С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.
Пологи-Запорожье:
Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Гостомель-Киев:
Гостомель – Буча – Михайловка - Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.
Козаровичи-Киев:
Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.
Микуличи-Киев:
Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.
Андреевка-Житомир:
Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.
Макаров – Житомир:
Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.
Для эвакуации людей будут направлены автобусы из г. Белая Церковь.
Бородянка-Житомир:
Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Тростянец-Полтава:
Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Сумы–Полтава:
Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Лебедин-Полтава:
Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Конотоп-Полтава:
Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.
Большая Писаревка-Полтава:
Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.
Краснополье-Полтава:
Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.