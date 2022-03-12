ВОЙНА В Украине На 12 марта запланировано 14 гуманитарных маршрутов: детали от Верещук

2022-03-12 10:15

В субботу, 12 марта, будет действовать 14 маршрутов гуманитарных коридоров в прифронтовые населенные пункты Украины для передачи гумгрузов и эвакуации гражданских лиц.

О планируемых маршрутах сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время своего брифинга.

Запорожье-Мариуполь:

Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.

С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.

Пологи-Запорожье:

Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Гостомель-Киев:

Гостомель – Буча – Михайловка - Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.

Козаровичи-Киев:

Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.

Микуличи-Киев:

Микуличи – Немишаево – Ворзель – Михайловка-Рубежовка – Мечта – Стоянка – Гореничи – Игнатьевка – Белогородка – Киев.

Андреевка-Житомир:

Андреевка – Липовка – Макаров – Небелица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир.

Макаров – Житомир:

Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир.

Для эвакуации людей будут направлены автобусы из г. Белая Церковь.

Бородянка-Житомир:

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Тростянец-Полтава:

Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Сумы–Полтава:

Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Лебедин-Полтава:

Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Конотоп-Полтава:

Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Большая Писаревка-Полтава:

Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава.

Краснополье-Полтава:

Краснополье – Верхняя Сыроватка – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.