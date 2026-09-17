Спорт Вперше в історії одразу дві тенісистки з України одночасно потрапили до топ-10 рейтингу WTA

2026-09-17 11:35

Уперше в історії одразу дві тенісистки з України перебувають одночасно в топ-10 рейтингу WTA.

Зазначається, що перша ракетка України Еліна Світоліна підняла свої позиції на дві і тепер займає сьому сходинку.

Марта Костюк також піднялася на одне місце і встановила новий особистий рекорд, ставши десятою і вперше потрапивши в топ-10 рейтингу.

Як повідомляє BTU, Україна вперше представлена одразу шістьма тенісистками в топ-50 рейтингу WTA. Олександра Олійникова перебуває на 41-му місці, Дар’я Снігур - на 42-му, Юлія Стародубцева - на 43-му, а Ангеліна Калініна - на 47-му.

Першою ракеткою світу стала спортсменка з Казахстану Олена Рибакіна.