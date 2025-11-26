Політика Євросоюз уперше відкрив можливість спрямувати сотні мільйоні євро на українські технології подвійного призначення

2025-11-26 08:25

Європейський Союз уперше відкрив можливість спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на підтримку технологій подвійного призначення. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час Rebuild Ukraine Expo у Варшаві, передає пресслужба відомства.

Завдяки цьому підтримку зможуть отримати виробники сучасних навігаційних і комунікаційних систем, дронів нового покоління, аерокосмічних технологій та точної металургії.

"Розширення Ukraine Facility на технології подвійного призначення - це результат кількох місяців спільної роботи України та ЄС. Він відкриває доступ до фінансового ресурсу, в першу чергу на суму в понад 140 млн євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній. Завдяки цьому українські компанії зможуть швидше масштабуватися, залучати інвестиції і створювати продукти, що підсилюють стійкість України та всієї Європи", - пояснила Гвоздяр.

Заступниця міністра оборони наголосила на тому, що підтримка критичних технологій і виробництв є спільним інтересом України та країн ЄС.

"Україна вибудовує сучасну, конкурентну, інноваційну оборонну та dual-use індустрію. Лише минулого року понад три тисячі підприємств виготовили продукції подвійного призначення на 5,5 млрд євро - і це лише частина того потенціалу, який ми сьогодні демонструємо нашим партнерам", - зазначила вона.

