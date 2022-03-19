ВОЙНА В Украине фото Спускают на парашютах: рашисты начали использовать в Украине новое оружие

2022-03-19 21:00

 

Российские оккупанты стали применять новое вооружение для обстрела Киева.

Об этом сообщает "Украинский медиацентр", ссылаясь на советника главы МВД Антона Геращенко.

По его словам, в ходе боевых действий оккупационные войска стали использовать новый тип вооружения - снаряды, которые спускаются на парашютах.

"Применение нового оружия впервые было зафиксировано вчера в Киеве, а именно снаряды, спускаемые на парашютах. Россияне применяют самое жестокое оружие", - подчеркнул Геращенко.

Советник главы МВД также предупредил, что украинские правоохранители фиксируют все военные преступления, которые совершают российские фашисты в ходе полномасштабной войны в Украине.

Речь идет о снарядах, которые применяются при обстреле из реактивных систем залпового огня. После пуска от ракеты отделяется головная часть, после чего боеприпас спускается на цель на парашютах под углом 90 градусов.

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