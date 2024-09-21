ВОЙНА В Украине Военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах

2024-09-21 08:30

СНБО объявил о запрете Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных и работников критической инфраструктуры. Решение принято из-за угроз нацбезопасности, связанных с использованием мессенджера во время войны.

В Украине ограничат использование мессенджера Telegram для военных, госслужащих и работников критической инфраструктуры. Об этом заявили в СНБО.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) во время заседания 19 сентября.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны РФ против Украины.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

Также ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны РФ против Украины.

С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры

- резюмировали в СНБО.

В то же время возможны и исключения - речь идет о лицах, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Дополнение

Значительное внимание участники заседания уделили обеспечению устойчивой работы мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Компании сектора телекоммуникаций постоянно подвергаются кибератакам со стороны российских хакеров.

Отмечается, что для улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу по созданию в области центра обмена и анализа информации о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности по модели ISAC.

Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей во время отключений электроэнергии.

Напомним,

Согласно опросу 54% украинцев выступают за ограничение и контроль Telegram, а не полный запрет. И лишь 9% украинцев считают, что мессенджер надо полностью запретить.