ВОЙНА В Украине Этой зимой оккупанты хотят захватить прифронтовые города: о чем предупреждает ISW

2024-11-18 20:04



Оккупанты имеют преимущество в артиллерии, однако не могут продвигаться из-за атак БПЛА Сил обороны.

Этой зимой оккупационные войска сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев. При этом враг хочет нивелировать преимущества беспилотников ВСУ и возможные ограничения использования своей бронетехники.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на интервью российского пропагандиста, оккупанты хотят отойти от боев в открытых полях. Речь идет о награжденном Кремлем основателе и директоре телеграм-канала "Рыбарь" и проекта в социальных сетях Михаиле Звинчуке.

Он рассказал, что приоритетом для врага будут Торецк, Покровск и Курахово. В частности, захватчики готовятся начать битву за Покровск и подойдут к нему с юга и юго-востока после недавнего захвата Селидово.

Аналитики добавили, что Звинчук является известным голосом в российском информационном пространстве, имеет связи с Кремлем и может обладать инсайдерской информацией. При этом последние продвижения оккупантов в районе Купянска и Часового Яра, могут быть частью подготовки к наступательным операциям зимой 2024-2025 годов.

По мнению экспертов ISW, захват Купянска или Часового Яра, будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию фронта. Так это несет угрозу основным оборонительным позициям ВСУ на соответствующих направлениях.

"Недавнее продвижение российских войск в эти города поставило бы под угрозу, хоть и не немедленную, но все же высокую безопасность украинских оборонительных позиций на обоих направлениях", - предупреждают аналитики.

Планы РФ относительно БПЛА

По словам Звинчука, оккупанты хотят увеличить свои боевые возможности этой зимой. Особенно это касается дронов, из-за "важности войны беспилотников" в этот период года.

Как он пояснил, оккупанты имеют преимущество в артиллерии, однако не могут продвигаться из-за атак БПЛА Сил обороны. Россияне считают, что лучше подготовленные и оснащенные войска смогут эффективно противостоять украинским операторам дронов.

Почему РФ стремится перейти к городским боям

По мнению аналитиков, военное командование РФ может считать городские бои лучшим вариантом для своего стиля ведения боевых действий пехотой. Многоэтажки могут обеспечить их лучшим прикрытием от украинских операторов БПЛА, чем деревья на открытой местности.

В ISW предполагают, что руководство страны-агрессора также пытается избежать увеличения расходов, которое естественно возникает при продвижении бронетехникой и пехотой по сельским полям и населенным пунктам.

"Российское военное командование, вероятно, оценило, что нивелирование преимуществ украинских беспилотников и уменьшение потерь российской бронетехники в городских боях стоит большого количества потерь россиян, которые будут вызваны изнурительными наступательными операциями в прифронтовых городах и населенных пунктах", - подытожили эксперты.

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