ВОЙНА В Украине Зеленский подписал указ о едином вещании на всех телеканалах

2022-03-20 18:30

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что указ президента не предусматривает закрытие каких-либо телеканалов.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".

Как сообщается на сайте ОПУ, согласно указу президента, в условиях военного положения обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном марафоне "Единые новости #UАразом".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в разговоре с УП заявил, что указ президента не предусматривает закрытие каких-либо телеканалов.

"Речь идет только о необходимости подключения к единому общенациональному телемарафону – полностью или частично. Но у каналов есть определенная творческая свобода. Другое дело, что во время полноценной войны должна быть более-менее единая информационная политика в телепространстве", - отметил он.

Напомним, СНБО недавно принял решение о приостановлении на время военного положения деятельности ряда политических структур, имеющих связь со страной-агрессором.