Політика документ Україна не хоче вічної війни! Зеленський в листі до путіна запропонував мир

2026-06-05 08:25

Україна не хоче вічної війни і пропонує її закінчити. Найважливіше з відкритого листа Зеленського путіну:

▪️Зеленський прямо говорить, що війна — особистий вибір путіна, а не питання НАТО, мови чи геополітики;

▪️за 26 років правління путіна відносини України та Росії перетворилися з "торгівлі та цивільних питань" на тему ударів, втрат і війни;

▪️російські ресурси зменшуються: грошей і політичної сили на утримання лояльності росіян буде все менше;

▪️Росія зазнає дуже великих втрат: за травень — понад 30 тисяч убитих і важко поранених, а співвідношення українських і російських втрат, за його словами, приблизно 1 до 5 / 1 до 6;

▪️Росія не зможе захопити Донецьку область цього року.

▪️Україна не хоче вічної війни і пропонує її закінчити.

▪️Зеленський пропонує особисту зустріч з путіним, але не в Москві і не в Києві — можливі майданчики: Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу.

▪️Пропонований формат: спочатку Україна і Росія, потім можуть приєднатися інші учасники — насамперед Європа і США як потенційні гаранти безпеки.

▪️Україна готова до повного припинення вогню на час переговорів.

▪️Україна готова до обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

▪️"Не бійтеся вийти з війни. Ви можете зупинити свою війну".

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