Політика Зеленський більше не церемониться з адміністрацією Трампа, — The New York Times

2026-05-13 11:33

Володимир Зеленський минулого тижня в Єревані вперше публічно критикував США, що було б немислимим ще рік тому. Про це пише впливове видання The New York Times.

Усе через те, що Америка при Дональді Трампі перестала бути для України найважливішим партнером, яким була за президентства Джо Байдена.

Київ дедалі більше дистанціюється від Вашингтона — особливо після скорочення американської допомоги на 99%.

Мирні перемовини також фактично зайшли в глухий кут, і Штати більше не виглядають надійним посередником між Україною та рф, вважають аналітики.

Однією з причин більш жорсткої позиції Зеленського стало зростання власної самодостатності України: після кількох років війни Київ значно наростив оборонне виробництво та активно шукає підтримку в інших країнах.

Водночас українська влада раніше уникала різких заяв, оскільки США досі надають важливу розвідку та дозволяють закупівлю американської зброї за кошти союзників.

Зараз Україна вже самостійно виробляє більшість дронів, які використовує на фронті. За словами посла України при НАТО Олени Гетманчук, українські дрони-перехоплювачі збивають понад 60% російських безпілотників.

Експерти вважають, що навіть у разі припинення американських поставок зброї ситуація вже не буде критичною, як це було б раніше.