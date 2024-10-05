ВОЙНА В Украине СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

2024-10-05 09:30

Из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибло более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи.

Источник: KyivPost со ссылкой на источники в разведке

Детали: Офицеры из Северной Кореи прибыли для проведения консультаций со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены.

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Напомним: