ВОЙНА В Украине СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

2024-10-05 09:30

 

Из-за ракетного удара 3 октября на оккупированной Россией территории вблизи Донецка погибло более 20 военных, среди них было шесть офицеров из Северной Кореи.

Источник: KyivPost со ссылкой на источники в разведке

Детали: Офицеры из Северной Кореи прибыли для проведения консультаций со своими российскими коллегами. Еще трое северокорейских военнослужащих были ранены.

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

Напомним:

  • В июне стало известно, что Северная Корея отправит военные строительные и инженерные силы для участия в "восстановительных работах" в оккупированной Донецкой области уже в июле этого года.
  • Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом.
  • Западная разведка считает, что половина из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.
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