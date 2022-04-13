ВОЙНА В Украине фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни

2022-04-13 10:27

В городе Буча Киевской области приступили к эксгумации тел со второй братской могилы, где были захоронены 56 человек. Всего в населенном пункте обнаружили 403 тела убитых и замученных украинцев во время оккупации военными рф. Об этом пишет УП.

"Граждане моего города подверглись издевательствам и пыткам со стороны российских агрессоров. Мы имеем 403 тела, которые были зверски замучены, убиты", - сказал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Он добавил, что в городе приступили к эксгумации тел со второй братской могилы. В Буче на частных территориях есть еще минимум четыре места массовых захоронений.

 

 

 

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ВОЙНА В Украине

Участник украинской делегации на переговорах прокомментировал тупик путина 2022-04-13 13:32
видео В осажденном Мариуполе уже погибли до 22 тысяч человек, - глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 2022-04-13 12:28
видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле 2022-04-13 11:33
фото В Буче Киевской области началась эксгумация тел с братских могил - число погибших превышает 400 сотни 2022-04-13 10:27