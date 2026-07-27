Життя Близька до Трампа блогерка відвідала Бучу та змінила погляд на війну

2026-07-27 08:23

Близька до Дональда Трампа блогерка Лаура Лумер відвідала Бучу Київської області.

Цей візит кардинально змінив її погляд на російську війну проти України, – пише БМР.

Американська діячка відвідала храм Святого апостола Андрія Первозванного та місце масового поховання мирних жителів, цинічно убитих рашистами у 2022 році.

Як вона відмітила, тут російська пропаганда закінчується, бо за кожним злочином стоять конкретні люди, їхні імена, життя та долі.

Такер Карлсон та інші досі повторюють наративи кремля, але Буча готова показати правду кожному, хто хоче побачити її сам і чесно розповісти про це світові.

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Життя

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