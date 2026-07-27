ВІЙНА В Україні Організатора виставки дронів в Бучанському районі Київщини помістили під варту на 60 діб

2026-07-27 14:32

Суд у Києві обрав запобіжний захід організатору заходу у Бучанському районі Василю Гончаруку, відправивши його під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше Гончарука затримали та оголосили підозру у службовій недбалості через організацію заходу за участі представників оборонної індустрії в приватному комплексі на Київщині.

Наслідки трагедії: 24 липня 2026 року російські війська завдали по цьому цивільному об'єкту удару двома балістичними ракетами.

Внаслідок атаки станом на сьогодні загинуло 11 людей, десятки отримали поранення, а також було серйозно пошкоджено 27 приватних будинків і 44 автомобілі.

Адвокати підозрюваного виступали проти тримання під вартою, вважаючи його необґрунтованим.

Також була заява від адвоката Андрія Доманського про готовність взяти Гончарука на поруки, проте суд підтримав клопотання прокуратури.

 

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ВІЙНА В Україні

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