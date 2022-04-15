ВОЙНА В Украине видео В Буче Киевской области появилось целое кладбище военной техники оккупантов

2022-04-15 13:32

В сети появилось видео с "кладбища танков" в Буче. Там находятся десятки единиц уничтоженной военной техники, а также сожженные гражданские автомобили.

Среди автомобилей мирных жителей – белый бус с надписью "Дети". Он, как и остальные авто, изрешечен пулями оккупантов.

Ранее сообщалось, что в городе Буча приступили к эксгумации тел со второй братской могилы, где были захоронены 56 человек. Всего в населенном пункте обнаружили 403 тела убитых и замученных украинцев во время оккупации военными РФ.

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