ВОЙНА В Украине документ В Википедии на 20-ти языках появилась страница о «рашизме» как идеологии режима путина

2022-04-21 14:36

В Википедии появилась большая статья о рашизме как разновидности нацизма и фашизма. Она переведена на 20 языков мира.

В статье этот термин объяснили как политическую идеологию и социальную практику властного режима россии, которая базируется на идеях "особой цивилизационной миссии" россиян.

Авторы статьи проделали большую исследовательскую работу и подробно описали этимологию, определение, историю, идеологию и основные черты рашизма. Также объяснили основные составляющие понятия, показали символику и определили, кого следует считать последователями этой идеологии.

«Рашизм или российский фашизм – политическая идеология и социальная практика властного режима россии конца XX - начала XXI века, которая базируется на идеях «особой цивилизационной миссии» россиян, «старшинства братского народа», нетерпимости к элементам культуры других народов; на тоталитаризме и империализме советского типа, использовании русского православия как моральной доктрины и на геополитических инструментах влияния, в первую очередь - энергоносителях для европейских стран, военной силе по отношению к странам, входящим в круг влияния российской федерации», - таково определение термина.

Относительно знака Z отмечается, что это символ рашизма, который возник в результате активизации военных действий россии в Украине в феврале 2022 года. 14 апреля 2022 года Верховная Рада Украины признала российскую федерацию государством-террористом с тоталитарным неонацистским режимом и запретила его пропаганду, а также пропаганду акта агрессии россии против Украины.

Также уточняется, что термин "рашизм" искусственно образован путем сочетания английского слова russia с международным словом "фашизм". При этом обыгрывается созвучность слов рашизм и расизм. Рашизм — это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики рф, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель русских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны.