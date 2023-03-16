ВОЙНА В Украине "Имперские замашки россиян смешны, их режим рухнет как карточный домик" - Ивар Калныньш жестко осудил войну

2023-03-16 12:30

Знаменитый латвийский актер Ивар Калныньш выступил против кровавой политики птн. 

В частности он назвал россиян империалистами и заявил, что навсегда выбросил эту страну из памяти.

Знаменитость также подчеркнул, что ранее снимался в российском кино, впрочем, теперь этого не будет.

"Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (рашисты) наживаются на том прекрасном, что мы оставили им", - сказал он.

Также Ивар Калныньш отметил, что не боится после своих высказываний попасть в так называемый "черный список".

"Можно я отвечу на это "по-французски"? Мне на***ть на это. Есть другой мир, который меня интересует больше. А все эти имперские замашки россиян смешны в ХХІ веке. Сегодняшний режим роССии рухнет как карточный домик, как когда-то советский союз", - подчеркнул актер.

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