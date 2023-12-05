ВОЙНА В Украине Любая альтернатива военной помощи Украине - сохранение фашистского режима на россии, - Подоляк

2023-12-05 15:37

Любая альтернатива военной помощи Украине - сохранение фашистского режима на россии. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 5 декабря.

"Реальная альтернатива военной помощи Украине гораздо темнее и зловеще дискуссии о шахматных ходах. Речь идет о сохранении тотально агрессивного и образцового фашистского режима российской федерации, который полностью превратил свой внутренний рынок в трудовой милитаристский лагерь для достижения одной единственной цели: накопления ресурсов и возможностей военных вторжений и уничтожение современного глобального консенсуса на основе договора", - заявил Подоляк.

По его словам, любая дискуссия о необходимости продления военной помощи Украине должна постоянно базироваться на единой (катастрофической) альтернативе - "замороженном конфликте".

И это "замороженное" состояние, как подчеркнул Подоляк, происходит не в каком-то абстрактном царстве "политической целесообразности", а на фоне масштабной резни мирного населения, великой войны, огромного количества однозначных военных преступлений и преступлений против человечества, показательных и шокирующих геноцидных практик россиян на временно оккупированных территориях и постоянного безумного желания России уничтожить Украину.

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