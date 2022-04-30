ВОЙНА В Украине Глава Пентагона назвал эффективное оружие для ЗСУ в битве за Донбасс

2022-04-30 12:30

 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что Вооруженным Силам Украины для противостояния армии РФ на Донбассе необходимо иметь оружие, способное бить на дальние расстояния.

Такие средства поражения станут решающими в следующей битве, сказал он на совместном брифинге с канадским коллегой Анитой Ананд.

Глава Пентагона заявил, что учитывая плотную застройку на Донбассе, противостоять продвижению противника и не допускать его заход в населенные пункты эффективнее, нанося удары заранее, чтобы не доходило до уличных боев. Для этого ВСУ требуется соответствующее оружие.

"Что будет решающим в этой следующей битве, так это огонь на дальние расстояния, - сказал он.

Также Остин подчеркнул, что президент США Джо Байден запросил у Минобороны 16 миллиардов долларов для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели".

"Этот дополнительный запрос включает в себя еще 6 миллиардов долларов для инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности Украины, которая помогает нам закупать оружие и системы для Украины", - сказал глава Пентагона.

Министр также призвал Конгресс поскорее одобрить запрос о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов.

В Пентагоне добавили, что Штаты будут поставлять Украине оружие настолько быстро, насколько это возможно.

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