ВІЙНА В Україні У Міноборони готують законопроєкт про чіткі терміни військової служби

2026-11-17 16:16

Міністерство оборони України веде розробку механізмів та законодавчих змін для встановлення чітких термінів військової служби.

Стали відомі деталі нового законопроєкту щодо термінів служби та особливостей звільнення.

Згідно з повідомленнями урядових та профільних джерел, підготовка законодавчих змін відбувається в межах комплексної трансформації Сил оборони.

Кабінет Міністрів України видав розпорядження, за яким Міністерство оборони має до грудня 2026 року підготувати та подати на розгляд уряду законопроєкт про демобілізацію.

Документ покликаний законодавчо закріпити чіткі строки військової служби.

Раніше на сайті Міністерства оборони України анонсували запуск комплексної трансформації служби.

Основний акцент робиться на запровадженні гнучких контрактів із фіксованими термінами дії (наприклад, на 10, 14 або 24 місяці чи від 1 до 5 років залежно від умов).

Згідно з розробленою моделлю, військові отримують гарантоване право на звільнення після закінчення строку дії контракту, а також відстрочку від повторної мобілізації на певний період для відновлення.

Ще на етапі обговорення реформи зазначалося, що перехід на нову контрактну систему та залучення нових кадрів мають створити умови для поетапного звільнення військовослужбовців, які були мобілізовані раніше (зокрема з 2022 року).