ВОЙНА В Украине Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария

2022-05-06 10:27

Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила украинцев, в частности представителей власти, сдержать эмоции по поводу задержанного в Испании блогера Анатолия Шария, чтобы его не отказались выдать Украине.

Как она написала в Facebook, Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария на основании ранее направленного запроса о его временном аресте.

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", – написала Венедиктова.

Она пояснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаться убедить компетентный суд в исключительно политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнула она.