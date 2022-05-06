ВОЙНА В Украине Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария

2022-05-06 10:27

Генпрокурор Ирина Венедиктова попросила украинцев, в частности представителей власти, сдержать эмоции по поводу задержанного в Испании блогера Анатолия Шария, чтобы его не отказались выдать Украине. 

Как она написала в Facebook, Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария на основании ранее направленного запроса о его временном аресте.

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", – написала Венедиктова.

Она пояснила, что Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть добровольной экстрадиции.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаться убедить компетентный суд в исключительно политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнула она.

subscriber subscriber

Еще по теме

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что Шария отпустили под подписку о невыезде

2022-05-05 12:28

Британский фейк: Россия никогда бы не поставила на Мураева, потому что Путин поддерживает Медведчука

2022-01-26 11:45

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

2022-01-14 13:18

Данилов покрывает незаконную торговлю с "ЛНР" депутата от "Слуги народа", - расследование

2021-12-14 13:57

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Проблемы с нехваткой топлива в Украине не помешали провести посевную кампанию

2022-05-06 12:28

Украинцы подали уже более ста тысяч заявок на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны против рф

2022-05-06 11:35

Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария

2022-05-06 10:27

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, на сколько затянется война против россии

2022-05-06 08:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Проблемы с нехваткой топлива в Украине не помешали провести посевную кампанию 2022-05-06 12:28
Украинцы подали уже более ста тысяч заявок на компенсацию жилья, разрушенного в результате войны против рф 2022-05-06 11:35
Офис генпрокурора подтвердил испанскому Минюсту намерение запросить выдачу Шария 2022-05-06 10:27
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, на сколько затянется война против россии 2022-05-06 08:26