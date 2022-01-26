Детали Британский фейк: Россия никогда бы не поставила на Мураева, потому что Путин поддерживает Медведчука

2022-01-26 11:45

Оригинал на сайте "Украина.ру"

Украинский политик Евгений Мураев рассказал, что его семье угрожают. Причина - заявление Министерства иностранных дел Великобритании, в котором Мураева назвали человеком, которого назначат руководить пророссийским оккупационным правительством в Украине.

"Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, когда совершаются попытки предотвратить войну. Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи", - заявил Мураев в интервью изданию Independent.

Он заявил, что британское министерство иностранных дел, скорее всего, получило дезинформацию от некоторых деятелей в Украине.

"Также я думаю, что я и еще некоторые другие люди оказались втянуты в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией", - отметил Мураев.

Ранее МИД Великобритании выпустил заявление, в котором обвинил российские власти в стремлении посадить в Киеве "лояльного, пророссийского лидера".

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - указывалось в заявлении МИД Великобритании от 22 января.

Кроме того, британские дипломаты указали, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками. Среди последних назвали экс-премьер-министра Николая Азарова, его бывшего заместителя Сергея Арбузова, бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева и бывшего замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

Эти люди, по информации британских спецслужб, поддерживают контакты с офицерами российской разведки, которые якобы участвуют в планировании наступления в Украину.

"Информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля", - заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Россию британские предположения возмутили.

Англосаксы, монголы, татары и немножечко санкций

В МИД РФ были возмущены позицией британских коллег.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - гласил комментарий российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ призвал британских коллег "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Последнее было отсылкой к заявлению Трасс о том, что Украина пережила много вторжений - "от монголов до татар".

Позже сами российские СМИ опубликовали выдержку из текста постановления правительства России от 25 декабря 2018 года. Постановление в целях реализации указа президента России Владимира Путина вводило специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за ее пределы. Этот документ был направлен на противодействие недружественным действиям со стороны Киева.

Среди попавших в санкционный список оказался и Мураев.

"347. Мураев Евгений Владимирович (Мураєв Євгеній Володимирович), дата рождения - 2 декабря 1967 г., место рождения - г. Змеев, Харьковская область, Украинская ССР, СССР", - гласила строка из списка.

Примечательно, что и сам Мураев вспомнил о российских санкциях. Так он на первых порах защищался от обвинений в коллаборационизме.

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком", - заявил Мураев 22 января.

Но не мог ли этот конфликт быть инсценировкой, чтобы прикрыть "российского агента"? На самом деле нет. Ведь сама история конфликта весьма показательна.

И вашим, и нашим.

За две недели до нового, 2019, года Мураев обратился к возглавлявшему тогда СБУ Василию Грицаку.

"Василий Сергеевич, если вы не знаете, где найти пятую колонну, то я вам подскажу: у вас неприкрыто в политику идут политические партии, которые возглавляют люди, которые являются контактными лицами президента Российской Федерации, которые непосредственно прямым рейсом летают к нему", - заявил Мураев.

Он заявил, что "недавно образовалась новая платформа", указывая на то, что именно эта политсила является прокремлевской. Мураев прозрачно намекнул на лидера этой политсилы Виктора Медведчука, который действительно не единожды летал в Москву. Там Медведчук помогал в организации обмена пленными между Украиной и Россией, а также в переговорах по газу.

Для Мураева "Оппозиционная платформа - За жизнь" была конкурентом. Он возглавлял список "Оппозиционного блока", который конкурировал с ОПЗЖ. При этом "Оппоблок" связывали с олигархом Ринатом Ахметовым.

Но на парламентских выборах 2019 года политсила, которую возглавлял Мураев, не прошла в Раду. А участвовать в президентских выборах Мураев не стал - слишком уж низок был его персональный рейтинг.

Однако на этом странности с Мураевым не закончились. Так, в ноябре 2021 года он в эфире канала "Украина 24", принадлежащего Ахметову, заявил: советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович - "никто, говорящая голова".

Но за несколько дней до этого в эфире все того же канала операторы засняли, как во время рекламной паузы Арестович и Мураев тепло поздоровались и приобняли друг друга.

То, что Мураев, скорее, пытался раздробить пророссийские силы в Украине, отмечают и украинские эксперты.

"Британские политики даже не удосужились "познакомиться" с ним, изучить его бэкграунд: они не знают ни об уровне его поддержки в Украине, ни о том, что у него есть "клеймо" человека, который голосует против российских интересов. МИД Великобритании, похоже, не понимает, что Мураев - несерьезная фигура, он - спойлер, который должен отнимать голоса у Медведчука. И по их версии, этого человека Россия якобы намерена поставить во главе Украины?! Это абсурдно и невозможно серьезно обсуждать", - написал у себя в Facebook 23 января политолог Михаил Погребинский.

А медиаэксперт Анатолий Шарий призвал обратить внимание на реакцию украинских спецслужб на заявление МИД Великобритании.

"К человеку, который бы на самом деле являлся оппозиционером в Украине, не то что пришли бы, ему бы выломал дверь спецназ СБУ. Все это было бы записано на видео, его поместили бы в обезьянник, а потом - в СИЗО. И он бы там сидел. И все бы СМИ сказали: "Как это круто". С Евгением не происходит ничего", - отметил он.

Впрочем, что-то с Евгением все же происходит: его снова пытаются представить лидером неких пророссийских политических сил. Между тем никаким пророссийским политиком Мураев, конечно же, не является. Об этом говорил и сам он, когда заявлял, что "время пророссийских и прозападных политиков прошло".

Егор Леев