Политика фото Главы МИД и МВД Польши отреагировали на облитого кровью посла рф в Варшаве

2022-05-10 08:26

Обливание посла оркостана в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление". Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет Onet.

Конечно же, официальная Варшава вполне могла заявить что никакой краски там нет или это вообще было отрицательное очищение.

"Событие, состоявшееся во время возложения послом российской федерации венков к могилам погибших советских солдат - это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, вызывающий досаду. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой государством, которое они представляют", - отметил Рау.

Инцидент также прокомментировал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, акция противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, была законной.

"Эмоции украинских женщин, участвующих в демонстрации, чьи мужья мужественно сражаются для защиты родной земли, понятны", - сказал он.

Каминьский отметил, что власти Польши не рекомендовали послу оркостана возлагать цветы 9 мая в Варшаве. Он к рекомендациям не прислушался и был облит красной краской.