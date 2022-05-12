ВОЙНА В Украине В Киевской области утратившим жилье из-за войны дадут новые квартиры

2022-05-12 10:27

Жители Киевской области, утратившие жилье в результате военных действий, могут получить новые квартиры. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

“В настоящее время рассматриваем два пути решения - покупка квартир в уже построенных домах и строительство двух микрорайонов на территории Бородянки и Ирпеня”, - сообщил Павлюк.

Глава ОВА подчеркнул, что с каждой потерявшей жилье семьей нужно общаться индивидуально.

“Органы местного самоуправления сейчас работают над тем, чтобы собрать всю окончательную информацию о количестве разрушенных многоэтажных домов и семьях, нуждающихся в жилье. Также открытым остается вопрос частного сектора. По нему будем разрабатывать отдельный план действий”, - отметил руководитель гуманитарного направления Киевщины Алексей Кулеба.

Тем временем, по словам главы ОВА, есть необходимость в экстренном размещении граждан, утративших жилье.

“В этом случае будут задействованы здания социальной инфраструктуры, лагеря или пансионаты. До конца недели мы будем иметь всю информацию о возможности поселения людей, в частности, обеспечения их питанием и подвозом”, - отметил Павлюк.