Фото-видео фото Почта Польши выпустила марку с Президентом Владимиром Зеленским и надписью "Слава Украине!"

2022-05-13 08:26

В Польше компания Poczta Polska выпустила марку с украинским Президентом Владимиром Зеленским. Марку, выпущенную ограниченным тиражом, выкупили через несколько часов.

Об этом рассказал депутат городского совета Кракова Лукаш Вантух – инициатор создания марки.

Poczta Polska изготовила 891 марку с Зеленским. Все они пронумерованы и имеют QR-ссылки. Стоимость одной марки составляет 500 злотых (набор 4,5 тыс. злотых). Такая цена - акционна, дальше стоимость вырастет.

Каждая из марок пронумерована и имеет QR-код. Одну из них собираются подарить Владимиру Зеленскому, а еще одну депутат отправил мэру Львова Андрею Садовому.

Как шутят филателисты украинского президента теперь можно с одной стороны лизнуть, а с другой - погладить. А если серьезно, что эта марка станет большой редкостью, есть сведения, что тираж не будет перевыпускаться.