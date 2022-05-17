ВОЙНА В Украине фото "Укрпочта" выпустит новую марку, посвященную победе Kalush Orchestra на Евровидении

2022-05-17 14:32

"Укрпочта" планирует выпустить новую марку, посвященную победе группы Kalush Orchestra на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом в социальной сети Facebook заявил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Марки от Укрпочты стали такой же желанной находкой, как биткоины на пике своей популярности. Теперь практически каждая новая партия посвящена выдающемуся событию или фигуре, что уже вошла в историю Украины.

Поэтому после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что ждать новой марки с исполнителями долго не придется.

Конечно, дизайн марки будет согласован с менеджментом Евровидения, чтобы избежать нарушения авторских прав.

Ранее в Украине вышли уникальные марки «Русский военный корабль, иди на х#й» и «русскій воєнний корабль... ВСЬО».

