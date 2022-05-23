Фото-видео видео Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

2022-05-23 09:34

В Мариуполе состоялся вывод украинских воинов с «Азовстали». Командир полка «Азов» подполковника Денис Прокопенко записал обращение по этому поводу:

«Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное командование отдало приказ о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении защиты города. Не смотря на тяжёлые бои, круговую оборону и отсутствие поставок — мы постоянно делали упор на трёх основных для нас условиях. А именно, гражданские, тяжело раненные и погибшие. Гражданских удалось эвакуировать. Тяжело раненные — получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с дальнейшим обменом и доставкой их на территорию подконтрольной Украине. Что касается погибших героев — процесс идет и надеюсь в ближайшее время родственники и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов! Слава Украине! ».

СПРАВКА:

Денис Геннадиевич Прокопенко — подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка «Азов», участник российско-украинской войны, Герой Украины. В ходе российско-украинской войны был отмечен украинским руководством «за эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполь».