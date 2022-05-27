ВОЙНА В Украине фото Идентифицирован еще один оккупант, который в марте пытал мирных граждан в Гостомеле под Киевом

2022-05-27 20:34

Еще одному роССийскому военному сообщили о подозрении в преступлениях против мирных жителей. Это - Андрей Хитров – военнослужащий сводного подразделения росгвардии. Он удерживал людей в подвале без воды и еды, заставлял жителей раздеваться, бил по ребрам и ногам, угрожал им оружием.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, в марте во время оккупации поселка городского типа Гостомель подозреваемый вместе с другими военными вооруженных сил рф производили незаконные обыски зданий.

Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов. В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться.

Людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь. российские военные, осуществляя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у мирных жителей мобильные телефоны.

Военнослужащему сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской областивооруженных сил российской федерации сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).