Життя Скандал на Київщині: охоронець супермаркету Фора в Гостомелі насмерть забив собаку металевим прутом

2026-04-06 11:28

У Гостомелі Київської області охоронець місцевого супермаркету забив до смерті собаку, що забіг до торгового залу. Чоловік зробив це за допомогою металевої палиці.

Як стверджують у мережі, інцидент стався на території супермаркету мережі "Фора". Фокус зібрав, що відомо про інцидент.

Минулого вікенду соцмережі вибухнули дописами про те, що охоронець магазину "Форма" у Гостомелі, що на вулиці Садовій, 2, скоїв вбивство тварини. Очевидці пишуть, що собака був безпритульним.

Через інцидент люди забили на сполох і вимагають розголосу та відповідної реакції правоохоронних органів.

На сторінці мережі супермаркетів вже відреагували на подію через розголос у соцмережах. У коментарях обуреним людям відповіли, що вже з'ясовують ситуацію, і пояснили, що було відомо на той момент.

Керівництво зазначає, що собака нібито потрапила у торговий зал з рампи і почала поводитися агресивно.

Також магазин висловив співчуття з приводу того, що інцидент завершився загибеллю собаки.

Все статьи раздела "Життя"

Життя

У Києві вперше з початку року приспустили головний прапор України 2026-04-06 16:46
Скандал на Київщині: охоронець супермаркету Фора в Гостомелі насмерть забив собаку металевим прутом 2026-04-06 11:28
Стан Мірчі Луческу погіршився - відомого тренера знову перевели до реанімації 2026-04-06 08:23
Попри запевнення та обіцянки Укрпошта вже підвищила тарифи на доставку посилок 2026-04-03 14:42