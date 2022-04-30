Стали известны детали боя за Гостомель

Военные получили сведения, что в аэропорту приземлится вражеский самолет с десантом, однако вместо него прилетело много вертолетов.
Украинские военные впервые рассказали подробности боя за аэропорт в Гостомеле, который произошел в первый день вторжения России в Украину.
Защитники заранее прибыли в аэропорт и заняли позиции. По их информации, должен был прилететь транспортный самолет Ил-76 с десантом. Задача украинских военных была не дать ему приземлиться, или, в случае его посадки, по максимуму нанести урон противнику.
Однако, вместо самолета прилетело много вертолетов, что было неожиданностью.
"Подбили два Ка-52 и один Ми-8, задержав их и не дав высадиться десанту", - рассказал военный.
В ответ российские захватчики начали стрелять по украинским защитникам, однако тем удалось подавить их встречных огнем, вынудив отступить.
Позже ВСУ работали над подавлением десанта и ДРГ, которые уже присутствовали в этом районе.
"Это сильно их деморализовало, поскольку они не ожидали получить такой сильный отпор. Они планировали просто высадиться и занять позиции, окопаться и оттуда двигаться дальше", - отметил военный.
После первой волны Нацгвардия разбила взлетно-посадочную полосу из минометов, чтобы не дать прилететь подкреплению на самолетах.