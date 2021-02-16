Украина Растаможить авто на еврономерах разрешат за тысячу евро - есть сразу два законопроекта

2021-02-16 13:15

В финансовом комитете ВРУ подготовили два законопроекта по решению проблемы нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, сообщает РБК-Украина.

Как отметил замглавы финкомитета Александр Ковальчук, проекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможивания до около 1 000 евро.

"Будет стоить в среднем 1 000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше в расчет не берется. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "евроблях", - сказал он.

По его словам, комитет продолжит работать над вопросом снижения стоимости растаможивания и для тех, кто будет ввозить "евробляхи" в будущем.

"Что касается тех, кто ввозит сейчас. Наша рабочая группа продолжит работать с целью преодоления коррупционных схем, с целью наполнения бюджета и с целью снижения стоимости растаможки, но постепенно", - сказал нардеп, пояснив, что от этого будет страдать бюджет.

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