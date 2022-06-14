Мир На Востоке назревает еще одна война! Китай дерзко отреагировал на разговоры о независимости Тайвани

2022-06-14 08:26

Китай будет "сражаться до конца", если кто-то попытается "отделить" от него Тайвань, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ. По его словам, в Пекине привержены идее "мирного воссоединения" с островом, но рассматривают и "другие варианты".

Эти слова прозвучали в продолжение полемики Вэя Фенхэ с главой Минобороны США Ллойдом Остином на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре 10 июня.

На мероприятии Остин заверил своего китайского коллегу, что Вашингтон продолжает придерживаться концепции "Одного Китая", согласно которой Тайвань де-юре считается частью КНР. Однако при этом министр обороны США назвал возросшую военную активность Китая у берегов острова "небезопасной и непрофессиональной".

Вэй Фэнхэ ответил, что Китай отвергает "клевету, обвинения и даже угрозы" со стороны Соединенных Штатов. Он призвал США "перестать лезть во внутренние дела Китая" и "вредить китайским интересам".

Впрочем, одновременно глава китайский генерал заявил о необходимости "стабильных" отношений между Китаем и США, которые, по его словам, "критически важны для поддержания глобального мира".

Кроме тго, Вэй Фэнхэ предупредил, что "те, кто подталкивают Тайвань к провозглашению независимости в попытке расколоть Китай, безусловно кончат плохо". Никому не следует недооценивать решимость и способность китайских вооруженных сил защищать террриториальную целостность своей страны", - заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден 23 мая пообещал Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР.