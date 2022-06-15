ВОЙНА В Украине С 15 июня Укрпочта и Новая почта начнут доставку товаров с AliExpress

2022-06-15 10:29

Уже с 15 июня основные почтовые операторы Украины - Укрпочта и Новая почта начнут доставку товаров, купленных на торговой площадке AliExpress. Об этом говорится в заявлениях руководителей обеих почтовых компаний.

"Пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу на сайте в отделение или почтомат Новой почты. Для этого нужно только указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", – заявил СЕО Новой почты Глобал Юрий Беневитский.

"С 15 июня AliExpress / Cainiao возобновляет доставку через Укрпочту в Украину. Доставка будет осуществляться через одну из европейских стран и затем доставляться в Украину Укрпочтой", - сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.

В Укрпоште отметили, что доставка в Украину товаров с AliExpress возможна в 14 областей: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ровенскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую.

Доставка в другие области будет постепенно добавляться.