ВОЙНА В Украине фото АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 15 июня

2022-06-15 17:00

В Украине продолжается топливный кризис – цены высокие, очереди длинные, а выбор горючего – ограничен. Однако, несмотря на сложную ситуацию, выбор всегда есть.

О том, каковы средние цены топлива на популярных украинских АЗС на 15 июня, сообщает "Апостроф" со ссылкой на данные auto.ria.

Сразу подчеркиваем, что цены в таблице ниже усреднены по всей Украине, поэтому они могут отличаться в зависимости от региона.

А-95+

Этого бензина нет ни на одной заправке Украины.

А-95

Бензин есть почти на каждой АЗС, кроме популярной БРСМ-Нефть. Дешевле всего его можно приобрести на Shell за 45,68 грн/л, а самое дорогое такое топливо стоит на Катрале - 59 грн/л. Средняя цена среди прочих АЗС варьируется в пределах 51–52 грн/л.

А-92

16 июня с таким топливом в Украине сложная ситуация, ведь оно только на 5 АЗС: Авиас, Укрнефть, БРСМ-Нефть, Укргаздобыча и Катрал. Самая выгодная цена на Авиасе – там можно приобрести литр топлива за 49 гривен. В то же время, на том же Катрали литр А-92 обойдется в 57 грн. Средняя цена среди прочих АЗС около 50-51 грн/л.

Дизельное топливо

ГП почти на всех АЗС Украины, однако цены на него "кусаются". Дешевле всего можно купить на Авиасе и Укрнефти – за 55 грн/л, в то время как на Катрале продают за 63 грн/л. В целом, средние цены на АЗС находятся в пределах от 56 до 59 грн за литр ДТ.

Автогаз

Газ для автомобилей есть на шести АЗС в Украине: Автотранс, Авиас, Катрал, ОККО, БРСМ-Нефть, Нефтек и Mango. Самая дешевая цена на автогаз в Автотрансе – 40,97 грн/л, также приемлемая цена на Авиасе и Катрале – по 41,91 и 41,97 грн/л соответственно. Дороже всего продают газ в Нефтеке - за 46,99 грн/л. На других АЗС цены от 42 до 46 грн/литр.