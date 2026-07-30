Бензин і дизельне пальне знову подорожчали - найбільші мережі АЗС України змінили ціни

Знову зросли ціни на пальне в найбільших мережах АЗС України.
Про це повідомляє Главком.
На думку експертів ринку, вже з 10 серпня ціна дизельного пального вперше в історії сягне позначки у 100 грн за літр.
Аналогічні прогнози і стосовно бензинів.
Як зізнаються в неофіційних розмовах працівники АЗС, вже сьогодні на порядку денному питання, як адаптувати цінові табло та інше обладнання до тризначних ціфр.
Вочевидь доведеться або переносити сегмент з комою, або починати суму з нуля.
Якщо наприклад ціна літра складе 101 грн, 50 коп, на стелі АЗС побачимо: 01.50 грн.