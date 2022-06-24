Мир фото Украинский пес-сапер Патрон награжден отличием Золотая лапа кинологического клуба Ирландии

2022-06-24 12:33

Знакомый каждому украинцу сапер ГСЧС пес Патрон пополнил свою копилку мировых наград - он был награжден отличием Золотая лапа кинологического клуба Ирландии.

"Золотую лапу присуждают собакам за поступок, принесший пользу человеческому сообществу или хотя бы одному человеку. А работа Патрончика- как и всех пиротехников ГСЧС приносит много пользы всей нашей несгибаемой стране", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, ранее на Международном Каннском кинофестивале Патрону присудили премию Пальмовый пес - самую престижную в мире премию, которой награждают четырехлапых.