ВОЙНА В Украине фото Сьогодні Укрпошта випустила колекційну марку з собакою-сапером Патроном

2022-08-30 15:37

Укрпошта випустила 30 серпня марки з Патроном. Ця марка стане першою благодійною маркою України.

Как зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський, кожен лист містить по 8 марок, на кожній з яких зображуються епізоди з життя собаки-розмінувальника. Тираж складає 1 млн екземплярів.

Вартість кожної марки складає 31 грн. (включає благодійний збір у сумі 8 грн). Таким чином, марковий лист коштуватиме 248 грн.

«Завтра буде багато цікавого по всій країні, деталі доповіді ввечері – а поки що фото-натяк на те, що на вас чекає. Патрон обов'язково запустить свою марку особисто лапою», – зазначив Ігор Смілянський.

Марку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти чи онлайн: в інтернет-магазині компанії чи Kasta, Prom, Rozetka.