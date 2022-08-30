ВОЙНА В Украине фото Сьогодні Укрпошта випустила колекційну марку з собакою-сапером Патроном

2022-08-30 15:37

Укрпошта випустила 30 серпня марки з Патроном. Ця марка стане першою благодійною маркою України.

Как зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський, кожен лист містить по 8 марок, на кожній з яких зображуються епізоди з життя собаки-розмінувальника. Тираж складає 1 млн екземплярів.

Вартість кожної марки складає 31 грн. (включає благодійний збір у сумі 8 грн). Таким чином, марковий лист коштуватиме 248 грн.

«Завтра буде багато цікавого по всій країні, деталі доповіді ввечері – а поки що фото-натяк на те, що на вас чекає. Патрон обов'язково запустить свою марку особисто лапою», – зазначив Ігор Смілянський.

Марку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти чи онлайн: в інтернет-магазині компанії чи Kasta, Prom, Rozetka.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Ко Дню Независимости Украины выпущена коллекционная марка "Вільні, незламні, непереможні"

2022-08-24 12:28

фото Сегодня стартует продажа новой марки "Доброго вечора, ми з України"

2022-07-25 11:33

фото Сьогодні виходить нова марка "Українська мрія" за ескізом 11-річної дівчинки

2022-06-28 15:37

фото Украинский пес-сапер Патрон награжден отличием Золотая лапа кинологического клуба Ирландии

2022-06-24 12:33

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Тарифы на воду с 1 сентября: сколько надо будет платить

2022-08-30 18:00

Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от роССийской оккупации - CNN

2022-08-30 17:30

Какими будут тарифы на коммуналку в сентябре: все о ценах и особенностях оплаты во время войны

2022-08-30 17:00

ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери рф

2022-08-30 16:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Тарифы на воду с 1 сентября: сколько надо будет платить 2022-08-30 18:00
Украинские войска освободили 4 села вблизи Херсона от роССийской оккупации - CNN 2022-08-30 17:30
Какими будут тарифы на коммуналку в сентябре: все о ценах и особенностях оплаты во время войны 2022-08-30 17:00
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери рф 2022-08-30 16:30