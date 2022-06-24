ВОЙНА В Украине В Нацполіції пояснили, як ворог використовує механізм дезінформації та як не піддатись впливу

2022-06-24 22:12

​Як працює механізм повторення дезінформації?

Ще зі школи відомо: щоб закріпити вивчений матеріал, його необхідно кілька разів повторити. За таким же принципом діє механізм повторення дезінформації.

Повідомлення або ряд повідомлень, на одну й ту ж тематику, часто повторюються для закріплення у масовій свідомості.

Дезінформатори діють "хвилями", коли одночасно у всіх ресурсах Інтернету з’являється набір фейків на одну тематику для "замилення" критичного мислення людини.

Як приклад:

Інформація про біолабораторії в Україні, де коментатори, найчастіше боти, ще й переконують читачів:

"Ну, не може ж це бути брехнею! Стільки ж пишуть про це"

"Добре, що біолабораторії знаходять і віруси знешкоджують"

Мета цього механізму — довести сприйняття людини певного повідомлення до стану "затертої пластинки", щоб психіка та підсвідомість людини перестала реагувати на такі сповіщення та почала сприймати їх за правду.

Не піддавайтесь впливу дезінформації! Тримаймо інформаційний фронт.