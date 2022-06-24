В Нацполіції пояснили, як ворог використовує механізм дезінформації та як не піддатись впливу

Як працює механізм повторення дезінформації?
Ще зі школи відомо: щоб закріпити вивчений матеріал, його необхідно кілька разів повторити. За таким же принципом діє механізм повторення дезінформації.
Як приклад:
Інформація про біолабораторії в Україні, де коментатори, найчастіше боти, ще й переконують читачів:
Мета цього механізму — довести сприйняття людини певного повідомлення до стану "затертої пластинки", щоб психіка та підсвідомість людини перестала реагувати на такі сповіщення та почала сприймати їх за правду.
Не піддавайтесь впливу дезінформації! Тримаймо інформаційний фронт.