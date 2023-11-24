ВОЙНА В Украине Уряд США передав українським поліцейським броньовані авто

2023-11-24 13:30

Уряд США передав українським поліцейським броньовані авто в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі зі вторгненням рф та захисті цивільного населення".

За інформацією Нацполіції, вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту BR6 TOYOTA HILUX отримали слідчі Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей. Працівники слідчих підрозділів цих регіонів фіксують воєнні злочини росії та збирають доказову базу під постійними обстрілами країни-агресора. Тож передані автомобілі суттєво посилять безпеку поліцейських під час проведення слідчих дій.

Перший заступник Голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе подякував представникам Посольства США та уряду США за надану допомогу: "Це сучасна техніка, яка наближає нашу перемогу. Отримані броньовані автомобілі не тільки допомагатимуть поліцейським виконувати службові обов’язки, а й захищатимуть особовий склад. За час повномасштабної війни, ми, на жаль, маємо втрати і серед наших побратимів-поліцейських, багато з них отримали поранення".

Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей запевнив у подальшій підтримці українських поліцейських: "Ми надаємо допомогу, але вона не зрівняється з тим, що робите ви. Ми дуже вдячні за ваш внесок в перемогу над ворогом. І ми раді стояти пліч-о-пліч з вами".

Крім того, передані броньовані авто стануть поліцейським у нагоді під час евакуації людей із місць російських обстрілів.