ВІЙНА В Україні Нацполіція наполягає на посиленні покарання за переправлення ухилянтів через державний кордон

2025-10-11 10:31

Національна поліція виступає за посилення відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також за продаж трофейної зброї або боєприпасів, зокрема криміналітету.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

“В умовах війни ми зіткнулися з явищами, які раніше не були такими масштабними. До прикладу, незаконне переправлення людей через державний кордон, торгівля трофейною зброєю чи боєприпасами, зокрема криміналітету. Такі злочини становлять колосальну загрозу для національної безпеки, бо підривають обороноздатність і створюють ґрунт для діяльності організованих угруповань. На мою думку, за ці правопорушення необхідно посилити відповідальність”, - зазначив Рубель.

За його словами, йдеться про запровадження суворіших санкцій Кримінального кодексу, збільшення розміру застав, а для організаторів злочинних схем – навіть безальтернативне тримання під вартою.

Коментуючи питання так званої “білокомірцевої” злочинності (йдеться про злочини, скоєні особами з високим соціальним статусом - ред.), він зауважив, що більшість таких схем побудовані за подібним принципом - ухилення від сплати податків, особливо ПДВ та податку на прибуток, фіктивні акти виконаних робіт, легалізація незаконних активів, прокручування коштів через складні ланцюги.

“Це фактично і є базові “цеглини”, з яких складаються злочини організованих груп. Щоб зменшити ризики, потрібні не лише репресивні заходи, а й сильні превентивні механізми, які не дозволять таким схемам розкручуватися”, - пояснив начальник ДСР.

Наприклад, за його словами, варто чітко визначити, з якого моменту бюджетні кошти перестають бути “бюджетними” – після видачі авансу, підписання акту чи фактичного використання майна. Це дозволить встановити зрозумілу точку контролю, вважає він.

“Важливо також визначити “здорові межі прибутку” для підрядників у держзамовленнях. Якщо компанія закладає 200-300% надприбутку - це вже не бізнес, а схема”, - наголосив Рубель.

Він також вважає, що необхідно створити єдину банківську систему для обслуговування оборонних контрактів - від замовника до кінцевого підрядника. За його словами, така система забезпечить прозорість усіх платежів і дозволить оплачувати роботу виробника лише після перевірки документів банком.

На думку Рубеля, це дозволить одразу бачити завищення та зловживання.

“Банки мають інформувати податкову, якщо директори компаній знімають великі суми готівки без пояснень – куди вони пішли й на що витрачені. І ще один напрямок – боротьба з контрабандою, особливо “бусами”. Тут допоможе тільки обмін онлайн-даними в режимі tax free з сусідніми країнами, аби жоден товар не пройшов без сліду”, - зазначив він.

Водночас очільник ДСР висловив думку, що загалом законодавчої бази в Україні достатньо для ефективної боротьби з організованою злочинністю.

“Ми маємо необхідні інструменти і практику їх застосування. Але є низка питань, які потребують врегулювання. Зокрема, мова йде про нові виклики, наприклад, використання криптовалют у злочинних схемах. Це сфера, яка поки що не має чіткого правового визначення і механізмів контролю, що дає злочинцям можливості для маневру”, - пояснив Рубель.

За його словами, злочинний світ постійно адаптується, знаходить нові шпарини, використовує сучасні інструменти - від криптовалют до транскордонних схем.

“Якщо ми хочемо залишатися попереду, то й законодавство має встигати за цими змінами. Йдеться не лише про посилення покарання, а про комплексне оновлення підходів: від чіткішого регулювання фінансових потоків і прозорості у сфері держзакупівель – до адекватної відповідальності. Тобто, закон має відображати реальність воєнного часу, де подібні злочини стають прямою загрозою національній безпеці”, - підсумував начальник ДСР.