ВОЙНА В Украине фото Украина получит новейшую ПВО IRIS, которой нет даже у Бундесвера Германии

2022-06-24 14:29

Украина получит новейшую ПВО из Германии, которой нет у Бундесвера. Об этом сообщил Посол Украины в Германии Андрей Мельник

Он подчеркнул, что дипломатам удалось добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро с производителем Diehl Defence. Причем, за счет правительства Германии.

Отметим, по данным немецких СМИ, речь идет о поставке ракетной системы средней дальности IRIS-T SLS. Система может поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км. Радиолокационная станция выявляет цели в радиусе 250 км.